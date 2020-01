L’Inter di Antonio Conte, molto attiva sul fronte calciomercato, sembra essere ad un passo dall’acquisto dell’esterno del Manchester United Ashley Young.

La 19esima giornata di Serie A con il posticipo di stasera tra Parma e Lecce andrà in archivio chiudendo il girone d’andata della stagione. Al giro di boa sembra che la corsa Scudetto sia un discorso a tre tra Juventus, Inter e Lazio, rispettivamente prima, seconda e terza della classe tra le quali ballano solo sei punti. Per cercare di colmare la distanza con i bianconeri e mantenere quella dal club capitolino, la dirigenza della società lombarda sta cercando di muoversi sul mercato per puntellare la rosa e sperare di lottare sino al termine della stagione per la vittoria di un trofeo che manca in bacheca ormai da 10 anni. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che l’Inter sia vicinissima alla chiusura dell’operazione che porterebbe alla corte di Antonio Conte

Calciomercato Inter, si avvicina l’arrivo di Ashley Young: trasferimento ad un passo

Il terzino del Manchester United Ashley Young sembra essere ad un passo dall’Inter. Da giorni si susseguono le voci sull’interessamento del club nerazzurro per il giocatore inglese, che ormai sembra essere ai ferri corti con i Red Devils e sempre più in procinto di lasciare la Premier League, ma adesso sembra che la chiusura dell’operazione per il suo trasferimento a Milano sia più vicina. Secondo quanto riporta la redazione di calciomercato.com, Young si è già promesso all’Inter che ha messo sul piatto un contratto sino al 2021, di cui mancherebbero solo i dettagli relativi all’indennizzo, dopo aver ricevuto anche l’approvazione del tecnico Antonio Conte per il suo arrivo. Sembra essersi anche allontanato, dunque, anche il pericolo di un inserimento last minute della Lazio che aveva messo nel mirino l’esterno classe 1985. L’obiettivo nerazzurro è quello di rinforzarsi sin da subito in vista della seconda parte di stagione, durante la quale la formazione di Conte dovrà lottare con le unghia e con i denti nella corsa Scudetto che ad oggi, alla chiusura del girone d’andata, sembra essere riservata a Juventus, Inter e Lazio.

Leggi anche —> Brutte notizie in casa Juventus: grave infortunio per un giocatore