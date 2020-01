Gli esami per valutare l’infortunio del difensore della Juventus Merih Demiral hanno fatto emergere la lesione del legamento crociato anteriore. Per il giovane calciatore turco la stagione potrebbe essere finita.

Brutte notizie in casa Juventus. Dopo il successo di ieri sera in casa della Roma che ha regalato ai bianconeri il titolo di campioni d’inverno, il tecnico Maurizio Sarri perde per un brutto infortunio Merih Demiral. Il difensore turco, che aveva sbloccato la partita dopo soli 3 minuti, aveva lasciato il terreno dell’Olimpico al 19’ dopo una brutta caduta. In molti credevano che si trattasse di un brutto infortunio e la conferma è arrivata qualche minuto fa da un comunicato della società bianconera che ha reso note le condizioni del giocatore, il quale ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale.

Juventus, infortunio Demiral: lesione del crociato anteriore, stagione finita

Tegola in casa Juventus che perde per infortunio il difensore turco Merih Demiral. Il giocatore 21enne, autore del primo gol contro la Roma, era uscito dal campo a seguito di una caduta rovinosa dopo uno stacco nell’area giallorossa. La società bianconera con un comunicato ufficiale, pubblicato qualche minuto fa sul proprio sito internet, ha reso noto che Demiral ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Un brutto infortunio per il quale sarà necessario un intervento chirurgico che sarà effettuato, come spiegato dalla stessa dirigenza bianconera, nei prossimi giorni. Il KO costringerà, dunque, il difensore turco a rimanere ai box per alcuni mesi mettendo anche a rischio la sua partecipazione agli Europei 2020, proprio come il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, anch’egli infortunatosi ieri sera durante la sfida dell’Olimpico. Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, questo infortunio potrebbe cambiare il futuro di Daniele Rugani, uno tra i candidati a lasciare la Juventus. Considerati gli infortuni di Demiral e Giorgio Chiellini, difatti, il giovane difensore potrebbe rimanere a Torino.

