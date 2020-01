In Italia parte la prevendita delle nuove Audi S5 Coupé TDI, Audi S5 Sportback TDI e Audi S5 Cabriolet TFSI.

In Italia parte la prevendita delle nuove Audi S5 Coupé TDI, Audi S5 Sportback TDI e Audi S5 Cabriolet TFSI. Le versioni sportive della gamma A5 rinnovano il look e condividono, di serie, la trazione integrale permanente quattro, la trasmissione automatica tiptronic a 8 rapporti e l’assetto sportivo.

La Casa dei quattro anelli ha messo a segno per la seconda generazione un profondo restyling tecnico ed estetico che rievoca la Sport quattro del 1984, icona rallistica del Marchio. Ora debuttano a listino le versioni più performanti che, spaziando dalla tecnologia Diesel mild-hybrid alla soluzione TFSI a iniezione diretta della benzina, sottolineano ulteriormente l’innata sportività di Audi A5.

Le varianti Coupé e Sportback avranno un cuore pulsante formato dal V6 3.0 TDI da 347 CV e 700 Nm di coppia con tecnologia MHEV, la versione Cabriolet adotta un un V6 3.0 TFSI da 354 CV e 500 Nm. Audi S5 Coupé TDI e Audi S5 Sportback TDI scattano da 0 a 100 km/h in, rispettivamente, 4,8 e 4,9 secondi. Audi S5 Cabriolet, invece, scatta da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Comune a tutte le versioni la velocità massima autolimitata a 250 km/h.

I modelli S condividono la trasmissione automatica tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia e la trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante. A richiesta, Audi S5 Coupé TDI, Audi S5 Sportback TDI e Audi S5 Cabriolet TFSI sono disponibili con il differenziale sportivo in corrispondenza dell’assale posteriore.

Audi S5: dotazione di serie e prezzi

La dotazione di serie di Audi S5 include i terminali di scarico gemellati ovali, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori in look alluminio, l’estrattore in nero titanio opaco, i proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED, il sistema di ausilio al parcheggio plus con telecamera in retromarcia, il volante multifunzionale plus rivestito in pelle a 3 razze, l’Audi smartphone interface, la pedaliera sportiva in acciaio inox, il climatizzatore automatico comfort a tre zone, i sedili anteriori sportivi regolabili elettricamente e rivestiti in Alcantara/pelle oltre ai cerchi in lega da 18 pollici, da 19 pollici per la variante sport attitude. Quest’ultima include il citato Pacchetto assistenza alla guida, il tetto panoramico apribile in vetro (non per Audi S5 Cabriolet TFSI), la Chiave comfort, l’Audi soundsystem e il Pacchetto luci ambiente e profilo multicolore. Tra le dotazioni a richiesta spiccano i proiettori a LED Audi Matrix con Audi laser light e gruppi ottici posteriori a LED.

Prezzi, per Audi S5 Coupé TDI quattro tiptronic e Audi S5 Sportback TDI quattro tiptronic, da 79.900 euro. L’ Audi S5 Cabriolet TFSI viene offerta in listino a partire da 86.900 euro.

