La separazione dall’olimpionica Emilia Pikkarainen aveva fatto chiacchierare il paddock ad Abu Dhabi. Valtteri Bottas avrebbe già trovato una sostituta.

Il dolore per la rottura con la storica fidanzata poi diventata sua moglie è durato il tempo di un amen. Il finlandese della Mercedes, secondo alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton al termine del mondiale 2019, si sarebbe consolato con un’altra bella donzella.

Ovviamente essendo lui uno sportivo convinto, non poteva che trattarsi di un’atleta. Via quindi la nuotatrice Pikkarainen, sua connazionale, e dentro la ciclista degli Antipodi Tiffany Cromwell.

Secondo quanto riportato dal quotidiano finnico Ilta-Sanomat e dall’australiano Advertiser i due avrebbero trascorso assieme le festività natalizie tra la Tasmania ed Adelaide, città natale di lei.

A testimoniare la nuova liaison del buon Valtteri, una foto ufficiale pubblicata dal tour operator Calypso Star Charters.

Great to have Valtteri Bottas & Tiffany Cromwell on board yesterday! Thanks for coming to Port Lincoln to join us 🏎🚲 pic.twitter.com/l9GBj20O22

— Calypso Star Charters (@sharkcagediving) 6 gennaio 2020