I precedenti, le statistiche e dove vedere in tv e streaming la sfida Sampdoria-Brescia, valida per la 19esima giornata di Serie A ed in programma domenica 12 gennaio alle ore 15:00.

Tra le gare in programma oggi, valide per la 19esima giornata di campionato, l’ultima del girone d’andata c’è anche Sampdoria-Brescia. Le due formazioni si sfideranno allo stadio Luigi Ferraris di Genova nel pomeriggio di oggi, domenica 12 gennaio, alle ore 15:00. L’incontro potrebbe rivelarsi fondamentale per le due compagini che si ritrovano nelle zone basse della classifica e stanno lottando per cercare di centrare la salvezza nella massima serie. I padroni di casa non hanno brillato in questa parte di campionato racimolando in 18 gare solo 16 punti che li costringono attualmente alla 16esima posizione in classifica a due punti dalla zona rossa. Al terz’ultimo posto, a due lunghezze di svantaggio dai blucerchiati, si trova il neopromosso Brescia di mister Eugenio Corini che vuole evitare il ritorno nella serie cadetta. Un successo per entrambe le squadre, dunque, potrebbe rivelarsi importante per allontanare gli ultimi tre gradini della classifica.

Sampdoria-Brescia: dove vedere l’incontro in tv e streaming

La gara dello stadio Marassi sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la piattaforma del gruppo Perform che può essere attivabile sottoscrivendo sul sito un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con la possibilità di attivare il rinnovo automatico. La gara sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Sampdoria-Brescia: i precedenti tra le due compagini nella massima serie

Gli incontri disputati sino ad oggi tra Sampdoria e Brescia in Serie A sono 22. Il computo totale pende leggermente a favore dei blucerchiati che hanno conquistato 10 successi, contro i 6 delle Rondinelle, mentre altrettanti sono i pareggi. Solo 11 sono, invece, le gare giocate in casa della Samp: 7 vittorie per i padroni di casa, 2 successi per il club lombardo e 2 le partite terminate con il segno X. Per quanto riguarda i gol messi a segno nelle 22 sfide complessive sono 50: 27 realizzazioni blucerchiate e 23 biancazzaurre.

Sampdoria-Brescia: l’arbitro del match

Per la sfida è stato designato il direttore di gara Gianpaolo Calvarese della sezione AIA di Teramo che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Gori e Muto. Quarto uomo ufficiale dell’incontro è Gianluca Manganiello, mentre al Var è stato designato Di Bello con l’assistenza di Manganelli all’Avar.