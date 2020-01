Il giornalista in pensione Giuseppe Catalano è stato ritrovato senza vita venerdì pomeriggio nelle campagne di Sant’ Oreste (Roma). Il cadavere era all’esterno della sua auto rinvenuta completamente carbonizzata ad alcuni metri di distanza.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 gennaio è stato ritrovato il cadavere di un uomo nelle campagne del Monte Soratte a Sant’ Oreste, comune a nord di Roma. A fare la drammatica scoperta, intorno alle 19, sarebbe stato un contadino che ha avvertito i carabinieri, i quali si sono recati immediatamente sul posto. Il corpo senza vita è stato trovato all’esterno di un’auto, una Smart completamente carbonizzata rinvenuta ad alcune centinaia di metri dalla strada. La vittima è Giuseppe Catalano, un giornalista in pensione di 77 anni.

Dramma in provincia di Roma: giornalista in pensione ritrovato senza vita all’esterno della sua automobile

Un giornalista in pensione di 77 anni, Giuseppe Catalano, è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio nelle campagne di Sant’ Oreste, comune in provincia di Roma, in località Fossa Rocca. Il corpo del 77enne, residente a Roma, secondo quando riportato dalla redazione de Il Messaggero, è stato rinvenuto da un contadino che ha contattato i carabinieri. La vittima si trovava all’esterno di un’auto, una Smart completamente incendiata ritrovata ad alcune centinaia di metri dalla strada e ad alcuni metri dal cadavere. Secondo una prima ipotesi dei militari dell’Arma della scientifica e del reparto operativo di Ostia, che stanno indagando sul caso, il giornalista in pensione avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo dalla carreggiata e percorrendo un dirupo di circa 250 metri finendo la sua corsa contro una recinzione. L’auto a quel punto, riporta Il Messaggero, avrebbe preso fuoco e l’uomo avrebbe abbandonato l’abitacolo, ma sarebbe morto poco dopo. Sul corpo, trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Gemelli di Roma, non sarebbero state rinvenute ferite o segni di violenza, ma solo delle ustioni alle mani. Nei prossimi giorni, riporta Il Messaggero, verrà effettuato l’esame autoptico che potrebbe fornire nuove indicazioni e chiarire le cause del decesso del giornalista 77enne.

