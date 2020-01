Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 12 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

La fase di alta pressione garantisce ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, nuvole in transito al Sud, con brevi fenomeni di passaggio tra Salento e Sicilia orientale nelle ore serali. Ancora allerta nebbia in Val Padana ed Emilia, con banchi presenti anche nelle ore diurne di domani. Temperature minime stabili, comprese fra 0 e 4°C al Centro e al Nord, tra 7 e 11° al Sud e sulle Isole.

Lunedì 13 gennaio piogge residue su Calabria jonica e Basilicata meridionale, in attenuazione durante il pomeriggio. Tempo stabile e soleggiato sul resto d’Italia, pur con qualche nube in transito al Sud. Nelle prime ore serali piovaschi di breve durata in Liguria. Temperature massime stabili, fra 3 e 7° al Nord, fra 9 e 14° al Centro-Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area di Milano si registra traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

A Genova rallentamenti in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 114.3 – direzione: Milano) tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in corso. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) coda su Bivio A12/A7 Milano-Genova provenendo da Livorno verso Milano.

Tra Ravenna e Forlì traffico a rilento in A14 Diramazione per Ravenna (Km 20 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 81.6 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Forlì.

A Roma rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 344 – direzione: Taranto) l‘uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona per riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.