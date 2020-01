MotoGP | Marc Marquez con un messaggio sui propri social ha ricordato con dolore la dipartita del suo amico e collega Gonçalves durante la Dakar.

Per tutti gli amanti dei motori questa è una giornata molto triste. La dipartita del pilota portoghese Gonçalves alla Dakar ha spiazzato davvero tutti. La competizione si è sempre contraddistinta per la sua grande pericolosità, ma fortunatamente negli ultimi anni gli incidenti gravi erano diminuiti, tanto da portare lontano il pensiero della morte.

Tra i piloti che hanno conosciuto Gonçalves c’era anche Marc Marquez. L’8 volte campione del mondo MotoGP, infatti, ha condiviso il marchio con il portoghese per diversi anni, visto che entrambi erano sotto contratto con la Honda e si sono incontrati ad alcuni eventi promozionali.

Oggi Marquez, appresa la notizia, ha deciso di omaggiare il collega attraverso i propri profili social. Lo spagnolo, infatti, ha postato una foto che li ritrae insieme proprio durante uno dei tanti eventi promozionali Honda che li ha visti protagonisti.

Muy triste por el fallecimiento de Paulo en el @dakar. Te recordaremos siempre por tu pasión y mejor corazón. Descansa en paz amigo.

Sad for the death of Paulo at the @dakar. We’ll remember you for your passion and a great heart. Rest in peace my friend. 🙏🏼 pic.twitter.com/DSgBOQh2ag

— Marc Márquez (@marcmarquez93) January 12, 2020