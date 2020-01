F1 | Charles Leclerc potrebbe chiedere incredibilmente alla Ferrari di avere accanto anche nel 2021 Vettel visto l’ottimo rapporto tra i due.

Nel 2019 il rapporto, in pista, tra Vettel e Leclerc non è stato di certo idilliaco. Tra frecciatine ed entrate dure i due se ne sono date di santa ragione. Quello che però non è arrivato a tutti è il rapporto che si è venuto a creare in questi mesi tra Seb e Charles. Un rapporto fondato sul rispetto reciproco, ma anche sulla simpatia.

Vettel e Leclerc, infatti, si stanno fondamentalmente simpatici. Lo ha dichiarato recentemente anche lo stesso Charles e lo si vede nel paddock nei giovedì in cui la gara sembra ancora troppo lontana per pensare a tattiche e sgambetti. Insomma il rapporto umano tra i due ferraristi è decisamente buono.

Vettel in scadenza

Viene quindi spontaneo chiedersi se tutto ciò non possa continuare ancora anche dopo il 2020. Leclerc, infatti, ha già il rinnovo in tasca, mentre Vettel è in scadenza. Sono tanti i nomi che potrebbero sostituirlo. In particolare Giovinazzi potrebbe essere trai piloti appetiti dalla Rossa.

A sorpresa però potrebbe essere proprio Leclerc a chiedere di avere in futuro ancora Vettel accanto per svariati motivi: il primo è sicuramente legato all’esperienza, avere un pilota navigato come Seb accanto gli permetterebbe di imparare sicuramente qualche trucchetto del mestiere, inoltre il tedesco, dall’alto dei suoi 4 titoli iridati spoglierebbe Charles dal peso di dover essere l’unico riferimento della squadra. Infine va considerato l’aspetto umano e il feeling di cui parlavamo poco fa tra i due. Insomma potrebbe essere proprio Charles a chiedere alla Rossa di lasciargli accanto Vettel, con tutti i rischi del caso per lui.

Antonio Russo