Nella mattinata di ieri, un carabiniere di 45 anni si è tolto la vita sparandosi alla testa all’interno degli uffici del reparto del Noe di Pescara, dove prestava servizio. Ancora ignoti i motivi del gesto.

Dramma a Pescara nella mattinata di ieri, sabato 11 gennaio, quando un carabiniere si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa all’interno degli uffici in cui prestava servizio. La tragedia si è consumata nel reparto del Noe, il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, sito in un palazzo di via Venezia nel capoluogo di provincia abruzzese. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, a togliersi la vita sarebbe stato un militare dell’Arma di 45 anni che dopo essersi recato in ufficio si è chiuso in bagno e, impugnata la pistola d’ordinanza, si è sparato un colpo alla testa. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 a bordo di un’ambulanza che ha potuto solo constatare il decesso del militare.

