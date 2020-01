Carolyn Smith ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video nel quale ha spiegato che si stava sottoponendo al penultimo trattamento di cura per poi effettuare la PET: la nota artista ha spiegato che nell’attesa lavora.

Un nuovo trattamento, il penultimo, prima di sottoporsi alla PET quello a cui si stava sottoponendo Carolyn Smith quando ha pubblicato su Instagram il suo ultimo video. Nella stanza della clinica presso cui è in cura, a Roma, la nota coreografa ha girato le immagini che testimoniano caparbietà e determinazione. Accompagnata dal suo notorio sorriso Carolyn Smith ha voluto svelare ai propri fan cosa fa in attesa di ricevere il trattamento: “ come al solito…lavoro”.

Carolyn Smith, il video dalla clinica strappa un sorriso ai fan: “Come al solito lavoro”

Prosegue la battaglia di Carolyn Smith contro il cancro al seno che le è stato diagnosticato nel 2015. La coreografa britannica, di fama mondiale non si è mai data per vinta, ma anzi ha affrontato la malattia con serenità e determinazione esemplari regalando ai fan l’immagine di una donna estremamente caparbia.

In un dei suoi ultimi video Carolyn Smith ha spiegato di trovarsi all’interno della clinica romana in cui riceve i trattamenti per sconfiggere la malattia. Nello specifico l’artista ha affermato che quella a cui stava per sottoporsi era la penultima seduta prima della PET. Accompagnata dal suo sorriso, Carolyn Smith ha voluto anche rispondere ad un quesito postole dai fan ossia cosa faccia nei tempi d’attesa. La risposta è stata quella che la coreografa continua a dare ormai da anni: “La mia risposta come al solito è lavoro. Non voglio perdere un attimo per sviluppare i miei progetti. Poi quando mi sento stanca dormo. Vi auguro una buona giornata”. Il percorso di cura di Carolyn Smith è iniziato il 27 novembre in una clinica della Capitale. Un percorso che consta di 4 appuntamenti una volta ogni 3 settimane.

In un suo passato video titolato “Video3: ho qualcosa da dirvi” la coreografa aveva comunicato che per un periodo sarebbe rimasta a casa concentrandosi su stessa, pensando solo a riposare ed a seguire una corretta alimentazione. Al contempo però aveva precisato che non avrebbe rinunciato a Ballando On The Road, Ballando con le Stelle e al suo progetto Sensual Dance Fit. Il lavoro è un elemento che nella vita di Carolyn Smith non può proprio mancare.

