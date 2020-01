F1 | Valtteri Bottas ha fatto il punto sulla sua attuale situazione. Il driver finlandese nella prossima stagione vuole provare a vincere il titolo.

Valtteri Bottas si appresta a vivere un’altra stagione da protagonista. Il suo futuro però è appeso a un filo. In Mercedes, infatti, c’è Ocon che spinge per prendere il posto di seconda guida accanto ad Hamilton. Proprio per questo il finlandese quest’anno vorrà provare a giocarsi il Mondiale sino all’ultima gara.

Come riportato da “Motorsport.com”, il pilota della Mercedes ha così affermato: “Quello che devo migliorare è chiaro nella mia mente. Stiamo lavorando con gli ingegneri e con il team su un programma di sviluppo. Stiamo lavorando sulla consistenza delle mie performance”.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Bottas: “Devo ancora migliorare”

Bottas ha poi proseguito: “Ci sono ancora aspetti da migliorare, ma la cosa importante è ridurre gli errori. Ci sono state alcune sessioni in cui ho commesso degli errori che poi hanno compromesso anche le gare e poi ci sono stati alcuni GP dove ho sbagliato come in Germania. Ci sono ancora molte aree dove posso migliorare e molto dipende dal mio stile di guida”.

Infine il finlandese ha così concluso: “Ridurre gli errori mi consentirebbe di esprimermi al meglio durante il weekend. Sento come se dovessi scavare in profondità per trovare qualcosa di più per capire come posso essere un pilota migliore, come posso lavorare meglio con gli ingegneri. Dovrò lavorare molto perché Hamilton non è facile da battere, ma tutto questo mi spinge a migliorarmi perché non potrei accettare che esista un pilota che fa cose che io non riesca a fare. Ho accettato il suo Mondiale nel 2019 perché nel complesso ha fatto una stagione migliore della mia, forse devo solo essere testardo”.

Antonio Russo