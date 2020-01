Roberto Facchinetti Roby Facchinetti figlio: lui è il secondogenito di 32 anni, che con il celebre papà e con Francesco ha un rapporto speciale.

Roby Facchinetti ha anche un altro figlio oltre al noto (ex Dj) Francesco. Si tratta di Roberto, secondogenito del noto cantante dei Pooh. Ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’, su Rai 1, Roberto Facchinetti ha parlato del rapporto che intercorre con i celebri fratello e papà. In merito proprio a come vanno le cose con Francesco, il 32enne Roberto afferma: “Tra noi ci sono 7 anni di differenza, per me lui è sempre stato un esempio. Un vero idolo, il mio eroe assoluto ed un punto di riferimento. La cosa bella che mai è cambiata è che sempre è capace di farmi sorridere”. Questo intervento all’interno del salotto di Caterina Balivo è stato reso più bello anche da un messaggio arrivato dallo stesso Roby Facchinetti. In video, il cantante racconta anche un bell’aneddoto.

Roby Facchinetti figlio, Roberto parla dalla Balivo

“Da padre e figlio ne abbiamo fatte di tutti i colori. Ve ne posso raccontare una. Eravamo in Lapponia per fare delle riprese. All’improvviso una renna mi diede una zoccolata in piena fronte, ma per fortuna avevo un cappello. L’indumento riuscì ad attutire il colpo, che fu bello violento”. Prende la parola lo stesso Roberto Facchinetti. “Lo ricordo benissimo. Ci eravamo quasi riusciti a farlo fuori, ci preoccupammo tantissimo. In quel momento pensammo: “Cavolo, papà è morto”. Invece si alzò e disse che era tutto ok”. Infine una domanda impegnativa: “I Pooh torneranno?”, chiede la Balivo. Roberto risponde: “Mai dire mai. Io oltre a essere figlio sono loro fan, quindi mi auguro che tornino a calcare le scene. Ma non so nulla a riguardo”.

