Robert Kubica sarà collaudatore della Alfa Romeo in F1: tornerà a Hinwil, nella stessa sede della Sauber, il team con cui debuttò nel 2006

Un ritorno a casa. Così Robert Kubica definisce il suo nuovo ruolo di collaudatore alla Alfa Romeo, nel primo video messaggio ai suoi tifosi rilasciato ai canali social della Casa del Biscione in vista della prossima stagione. Dopo il campionato disputato con la Williams, che ha segnato il suo rientro in Formula 1 al termine di ben otto anni di assenza, Kubica riprende infatti la via di Hinwil, la sede del team con cui debuttò nel 2006, quando era marchiato ancora con il nome di Bmw Sauber.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Con la scuderia svizzera, che successivamente ha contratto matrimonio con la Alfa, Kubica corse dal 2006 al 2009, vincendo anche il Gran Premio del Canada, unico successo nella storia del team. “Sono qui a Hinwil”, ha dichiarato il pilota polacco subito dopo aver preparato il sedile della vettura. “È un po’ come tornare a casa, dove iniziai la mia carriera in Formula 1 nel 2006. È molto bello tornare in questo ambiente, ho rivisto molte persone con cui lavorai in passato. Abbiamo appena completato la preparazione del sedile nella nuova macchina, perciò non vedo l’ora di guidarla e anche di lavorare con il team”.

Al fianco del suo ruolo di pilota di sviluppo per la Alfa Romeo in Formula 1, Kubica dovrebbe annunciare anche un programma di corse a tempo pieno nel 2020: probabilmente nel campionato turismo tedesco Dtm, dove già nel dicembre scorso è stato protagonista di un test con la Bmw.

Leggi anche —> Kubica stacanovista. Il polacco è già sul simulatore Alfa Romeo