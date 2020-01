La bella Raffaella Fico su Instagram mostra il solito fisico da urlo. Corpo da mozzare il fiato per l’ex di Mario Balotelli.

È un bel momento per Raffaella Fico, che su Instagram continua a fare proseliti La bella napoletana originaria di Cercola, che lo scorso 9 gennaio ha compiuto 32 anni, ha trovato la stabilità che desiderava dopo la fine della relazione con Alessandro Moggi, famoso procuratore sportivo e figlio del controverso Luciano. L’amore con l’ex dirigente di Napoli e Juventus non è durato tanto e non è parso lasciare nel segno. Tuttavia anche ora che è single Raffaella Fico appare felice. Sta bene da sola e la notizia che conta è l’avere recuperato il rapporto con Balotelli. Tutte le divergenze appartengono al passato. Questo in nome del bene della piccola Pia, nata sei anni fa. I due sono tornati ad avere un bel dialogo.

Raffaella Fico Instagram, ora è tutto ok con Balotelli

Raffaella si tiene in forma per preservare il suo fisico. Spesso su Instagram la vediamo mentre si dedica ad una sessione di esercizi indoor in palestra. Ora però si presenta con un magnifico outfit mentre passeggia ai bordi di una piscina. Passo suadente, abbigliamento succinto. E lei è come sempre molto bella. Ma la Fico non è stata esente da critiche. Qualche settimana fa infatti numerosi utenti l’hanno criticata sul suo profilo personale Instagram sotto ad alcuni post. Il motivo è da ricercare nei pesanti ritocchi estetici ai quali la 31enne si sarebbe sottoposta.

