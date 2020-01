LA FIA ha reso note alcune novità relative agli orari della F1 del 2020. Modificato anche l’inizio delle qualifiche di Silverstone.

E’ stato ufficializzato venerdì sera il calendario del Circus con annessi orari delle sessioni e dei gran premi. Tre le principali modifiche che interessano gli spettatori.

Rispetto allo scorso anno le gare di Inghilterra e Texas saranno posticipate di un’ora, il che significa che scatteranno rispettivamente alle 16:10 e 20:10 italiane. Per quanto concerne Silverstone il ritocco è stato operato altresì alle qualifiche che dalle 14 sono state spostate alle 15. Medesima scelta riguardo il sabato pure per il round della Cina.

All’opposto, il Brasile ha optato per anticipare la corsa. Sui nostri schermi la vedremo alle 18:10 e non più alle 19:10.Questo come antipasto di ciò a cui assisteremo nel 2021 quando le attività in pista cominceranno più tardi.

In 16 dei 22 appuntamenti iridati la prima sessione di prove libere prenderà il via alle 11 locali, compresi la Cina, il Canada, il Regno Unito e il Messico che lo scorso mondiale avevano fissato lo start dell’FP1 alle 10. Le uniche eccezioni saranno l’Australia, il Bahrain, l’Azerbaijan, Singapore ed Abu Dhabi.

La programmazione della new entry Vietnam, in calendario il 5 aprile, ricalcherà quella di Shanghai, ma a fronte della differenza di fuso orario anziché alle 8:10 il GP spegnerà i semafori alle 9:10 italiane.

Infine ancora nessun dettaglio è stato diffuso sul round del Giappone. Collocato come di prassi dopo la Russia, forse a causa degli episodi di maltempo vissuti lo scorso ottobre che ne avevano stravolto la tabella di marcia, la Federazione non ha ancora deciso il da farsi.

GP Orario italiano Australia 15 marzo 06:10 Bahrain 22 marzo 16:10 Vietnam 5 aprile 09:10 Cina 19 aprile 08:10 Olanda 3 maggio 15:10 Spagna 10 maggio 15:10 Monaco 24 maggio 15:10 Azerbaijan 7 giugno 14:10 Canada 14 giungo 20:10 Francia 28 giungo 15:10 Austria 5 luglio 15:10 Gran Bretagna 19 luglio 16:10 Ungheria 2 agosto 15:10 Belgio 30 agosto 15:10 Italia 6 settembre 15:10 Singapore 20 settembre 14:10 Russia 27 settembre 13:10 Giappone 11 ottobre In attesa di conferma Stati Uniti 25 ottobre 20:10 Messico 1 novembre 20:10 Brasile 15 novembre 18:10 Abu Dhabi 29 novembre 14:10

Chiara Rainis