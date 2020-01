Il 2019 ha registrato un picco di vendita nelle moto per un +6,3% e negli scooter per un + 5,2%. Vediamo la classifica delle moto più vendute nel 2019.

Gli scooter come sempre riescono a occupare una fetta di mercato maggiore rispetto alle moto, ma nei primi 30 posti della graduatoria di dicembre si classificano anche 9 modelli di moto. Infatti, al 6° posto, dopo 5 motocicli marcati Honda e Piaggio, si assesta con grande sorpresa la Ducati Scrambler 1100 con ben 129 vendite nel solo mese di dicembre. Seguono due moto da enduro: la Honda Africa Twin con 107 e la BMW R 1250 GS con 75 unità vendute.

“Il totale delle 2 ruote vendute nel 2019 presenta circa 12.000 unità in più rispetto al 2018 – ha dichiarato Paolo Magri, presidente ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori -. In particolare le moto incrementano di poco meno di 6.000 unità con una quota pari al 42,6% del mercato. Mentre gli scooter con oltre 6.500 veicoli in più confermano l’importanza in termini di volumi pari ad una quota del 57,4%. Il parco circolante, vicino ai 9 milioni di veicoli, deve essere rinnovato dato che il 50% è costituito da veicoli con più di 10 anni di età. Favorire il ricambio servirà a eliminare veicoli obsoleti sia in termini di emissioni, che sotto il profilo della sicurezza d’uso”.

La top 10 del 2019

Nell’anno 2019, invece, il premio di moto più venduta in Italia va alla BMW R 1250 GS con la bellezza di 4069 vendite, senza dimenticare che la versione Adventure (5° in classifica) ne aumenta ancor più il volume di vendita di altre 2393, per un totale di quasi 6500 unità. Sul secondo gradino del podio sale la Honda Africa Twin (3819 unità) seguita dalla Benelli TRK 502 (3066 unità). Al quarto posto, scesa di posizione rispetto all’anno precedente, c’è la Yamaha Tracer 900 con 2714 vendite. Al sesto, dopo la Adventure, troviamo la Honda NC 750 X con 2.132 e al settimo la Yamaha MT-07 con 1808 unità vendute. A seguire c’è la Scrambler 800 della Ducati con 1735 esemplari venduti, la Yamaha MT-09 con un numero di vendite di 1669. Chiude la classifica delle dieci moto più vendute nel 2019 la Kawasaki Z 900 con 1526 unità vendute.

