È strepitosa Martina Colombari in costume da bagno e non ci sono parole per descrivere la sua bellezza. La moglie di Costacurta è una meraviglia della natura.

Martina Colombari è davvero uno schianto. Nonostante i 44 anni ed i tempi ormai lontani rispetto a quando vinse a Miss Italia nel 1991, la moglie di Alessandro Costacurta continua a conservare la bellezza di sempre. Merito della cura della propria persona, sia per quanto riguarda l’aspetto esteriore che l’anima. Infatti la Colombari pratica esercizio costante ogni giorno. Poi l’amore ed il buonumore che addolciscono le sue giornate contribuiscono a rendere tutto più facile. E se il suo outfit si presenta ancora alla grandissima è merito del tanto allenamento che Martina attua ogni giorno con intensità e passione. Del suo fisico ancora magnifico possono bearsi i suoi tanti followers su Instagram. Ora la splendida Martina saluta l’estate dalle spiagge di Forte dei Marmi, dove si trova con suo marito e con il loro figlio Achille. Si fa vedere in costume da bagno, e non ha proprio nulla da invidiare ad altre competitors anche della metà dei suoi anni.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi scomparsa: “Ha una falsa identità ed è protetta”

Visualizza questo post su Instagram Milano- Nebbia- 0 gradi BUONGIORNO !!!!!!!!!!!! Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 7 Gen 2020 alle ore 10:17 PST

Martina Colombari, una bellezza da applausi

I complimenti nei suoi riguardi si sprecano e sono tutti meritatissimi. Lo yoga, la palestra ed anche altre attività sportive, unite ad una alimentazione sana ed in grado comunque di farla alzare da tavola soddisfatta, hanno portato l’ex modella oggi attrice ad essere sempre bella come ad inizio anni ’90. E probabilmente anche la forte stabilità raggiunta con un matrimonio che dura da più di 20 anni è stato di aiuto nel mantenere tanta perfezione esteriore ed interiore, come detto. “Io e Billy eravamo già famosi quando ci siamo conosciuti. Il fatto che nessuno di noi invadesse gli spazi dell’altro è stato un collante forte nella nostra unione”. Ora l’ennesima prova di quanto sia bella giunge da un recente scatto pubblicato durante le recenti vacanze invernali passate in una bella località di mare. Che spettacolo.