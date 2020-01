Il doppio rinnovo di Charles Leclerc e Max Verstappen lascia Lewis Hamilton con poche opzioni per il futuro nel mercato piloti 2021 della Formula 1

Quello che ci si aspettava come un mercato piloti di Formula 1 particolarmente movimentato e frizzante in chiave 2021 si è ritrovato invece congelato all’improvviso. Colpa di un doppio rinnovo quasi contemporaneo: quello di Charles Leclerc alla Ferrari e di Max Verstappen alla Red Bull, che hanno firmato contratti a lungo termine blindando di fatto due caselle importanti nel mosaico dei top team.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Una sorpresa anche per molti addetti ai lavori, come lo stesso ex pilota Martin Brundle, oggi commentatore tecnico per la televisione inglese, che ha ammesso candidamente come avesse previsto che almeno uno dei due giovani più ambiti del Mondiale potesse valutare un trasferimento alla Mercedes.

“Il rinnovo di Verstappen mi fa pensare a cosa potrà succedere in Mercedes nel breve e medio periodo”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Inghilterra. “Mi sarei davvero aspettato che uno tra Verstappen e Leclerc finisse al volante di una Freccia d’Argento. Guardando ai risultati delle ultime stagioni e al modo di lavorare del team, è facile pensare che la Mercedes sia ancora in lotta per la vittoria, se non la macchina migliore, per almeno altri due o tre anni, quindi mi viene da riflettere sul perché nessuno dei due abbia pensato di poter firmare con loro”.

Hamilton resta in Mercedes o va in Ferrari?

A questo punto, se Lewis Hamilton si stesse veramente guardando intorno con l’idea di lasciare la Mercedes, la sua rosa di possibilità per il futuro è molto più ristretta. L’unica chance di cambiare aria, per lui, sarebbe dunque proprio quella di accasarsi alla Ferrari proprio al fianco di Leclerc.

“Questa situazione lascia Lewis con opzioni ridotte sul suo futuro, anche se non è impensabile vederlo in coppia con Charles a Maranello”, ha concluso Brundle. “Ammesso che non abbia già firmato un contratto a lungo termine con la Mercedes prima di Natale e di cui noi non siamo a conoscenza”.