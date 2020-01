General Motors vuole rilanciare il marchio Hummer con un pick-up elettrico. Un progetto ambizioso per tutti gli amanti dello storico brand americano.

Il mastodontico Hummer potrebbe ritornare molto presto come pickup elettrico. Secondo le indiscrezioni del The Wall Street Journal, General Motors sarebbe in procinto di annunciare un suo pickup elettrico che sarà proposto con il nome proprio dell’iconico Hummer.

Secondo le indiscrezioni il fuoristrada americano dovrebbe fare la sua apparizione all’interno di una pubblicità che andrà in onda nel corso del Super Bowl con protagonista LeBron James. Il veicolo offroad dovrebbe entrare in vendita a partire dal 2022. Quindi Hummer tornerà ma non più come marchio indipendente, ma solo come veicolo.

Nel 2010 General Motors ha dovuto rinunciare all’Hummer nel 2010 in seguito ad una pesante crisi finanziaria in cui dovette tagliare tutte le attività più lontane dal suo business principale. Da tempo si vociferava che General Motors avesse tra i suoi piani quello di rilanciare il marchio Hummer proponendolo con una motorizzazione elettrica.

La società americana ha tra i suoi obiettivi quello di mettere sul mercato ben 20 modelli elettrificati entro il 2023. Il rilancio dell’Hummer in versione elettrica potrebbe far parte di questo ambizioso progetto.

General Motors sarebbe quindi intenzionata a sfruttare il boom che i SUV stanno vivendo in questo mercato per rilanciare l’iconico marchio Hummer. Sicuramente la concorrenza non mancherà visto che nel 2023 saranno già usciti i pick-up della startup americana Rivian R1T e R1S, e, soprattutto, il Cybetruck della Tesla.

Leggi anche -> Tesla Cybertruck avvistato di notte su strade pubbliche – VIDEO