Elena Ceste, la figlia rompe il silenzio: “Ora ho 19 anni e voglio parlare”

Il caso di Elena Ceste ha fatto parlare per tantissimi anni: il suo omicidio ha fatto davvero scalpore e il marito Michele Buoninconti è stato condannato a 30 anni e sta scontando la sua pena. I due insieme avevano quattro figli e la più grande, Elisa, oggi ha 19 anni e ha voluto rompere il silenzio. Ha deciso di scrivere una lunga lettera che ha fatto pubblicare dal settimanale Giallo.

La lettera era indirizzata all’associazione Amis d’la Pera di Asti, che due anni fa consegnò ai nonni con i quali i figli hanno vissuto in questi anni e continuano a vivere. “Ho compiuto 19 anni e ho consegnato il diploma, ma ora sono pronta ad entrare nel mondo del lavoro. Come ho sempre detto, per poter essere di aiuto economicamente ai nonni, da qualche mese lavoro presso un’azienda con impegno e imparando cose nuove. Mio fratello R, frequenta la quarta superiore. Oltre ad avere ottimi risultati a scuola, riesce a dedicarsi alla sua passione, giocare a calcio. Mio fratello G, 15 anni, frequenta l’istituto tecnico. La mia sorellina sta cominciando le medie. Siamo tutti e quattro cresciuti con la consapevolezza ogni giorno dei nostri impegni e del nostro futuro e tutto questo grazie ai nonni che continuano a prendersi cura di noi tenendo unita la famiglia”.