Wanda Nara su Instagram si mostra senza veli, pioggia di like per le curve mozzafiato della showgirl argentina

Dopo una meritata vacanza, Wanda Nara si rituffa nei suoi molteplici impegni. La showgirl argentina, oltre alla sua collaborazione con Tiki Taka, sarà in questo periodo opinionista del Grande Fratello Vip. Attesa per le sue performance nello studio di Mediaset con Alfonso Signorini, Lady Icardi come al solito nel frattempo ha deciso di mettere un po’ di pepe in vista dell’appuntamento con i telespettatori. I suoi followers su Instagram hanno potuto beneficiare di una visione a dir poco paradisiaca. Ossia, Wanda tutta al naturale, sotto la doccia in una posa senza veli provocante come non mai. Le sue curve sono ormai un oggetto di culto per i suoi affezionatissimi fan, in questa foto Wanda riesce a stupire forse più del solito. Lato B e decolletè in bella vista, gli oltre 500mila like raccolti in due giorni sono più che meritati. Una visione che fa il paio con quelle che ci ha regalato dalle sue vacanze alle Maldive, dove la sua mise in costume era di tutto rilievo. Questa volta, ha deciso di andare oltre e ha deciso di fare senza…

LEGGI ANCHE >>> Wanda Nara, doccia bollente