La bellezza non ha età per Silvia Toffanin, che a dispetto di una carta anagrafica non più verdissima continua a mostrare un fisico da ragazzina.

Ha 40 anni ma ne dimostra decisamente molti di meno, Silvia Toffanin. La bella e professionalissima conduttrice di ‘Verissimo’, dal 2006 detiene stabilmente le redini del rotocalco televisivo di Mediaset. Merito del garbo, della preparazione e dell’eleganza nel porsi con i suoi tanti ospiti nel corso di questi anni. Ma in favore di Silvia Toffanin gioca anche la volontà totale di esporsi a voci di gossip. Il suo essere discreta è un elemento che va visto come indubbio punto di favore. Di recente la conduttrice televisiva veneta, originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ha rilasciato una intervista a Fiorello nel corso del suo ‘Viva Rai Play’.

Silvia Toffanin, fisico eccezionale per lei

Lo showman siciliano ha stuzzicato la bella Silvia, cercando di farle rivelare qualche dettaglio in più sulla vita privata. Missione ampiamente fallita però. L’unica affermazione fatta a riguardo è anche precedente, e vede la Toffanin dirsi sicura del fatto che “a nessuno interessa quello che faccio a casa o mostrare i miei figli”. I ragazzi, Lorenzo Mattia Berlusconi e Sofia Valentina Berlusconi, sono nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015. Il papà è Pier Silvio Berlusconi, con il quale Silvia è sentimentalmente legata dall’ormai lontano 2001. E si è parlato di recente anche di un matrimonio segreto che sarebbe avvenuto tra i due. Intanto lei nel corso della scorsa estate si è mostrata così ai paparazzi appostati apposta per carpire qualcosa in più sul suo conto. A dispetto dei 40 anni compiuti a fine ottobre, lei continua ad avere un fisico da modella. Roba da far sfigurare le 20enni.

