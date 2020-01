I Red Devils sono in difficoltà e hanno pensato di contattare l’ex allenatore della Juventus. La risposta del tecnico è momentaneamente negativa

Le squadre inglesi continua a guardare alla serie A. Dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti all’Everton è il turno di una grande del calcio inglese. Il Manchester United non è più convinta di poter proseguire il matrimonio con l’ex calciatore Ole Gunnar Solskjaer. I risultati altalenanti non convincono più in casa United. Così, gli inglesi hanno pensato di contattare un tecnico italiano. Massimiliano Allegri è in cima ai desideri dello United e non solo. Anche l’Arsenal alcune settimane fa avrebbe tentato di portare l’ex allenatore di Milan e Juventus in Premier. I Gunners, però, hanno ricevuto un rifiuto e la dirigenza londinese si è tuffata, poi, sulle tracce di Arteta, l’ex secondo di Pep Guardiola.

La risposta dell’allenatore lascia spiragli aperti

L’allenatore toscano continua ad avere proposte dalla Premier ma la risposta del tecnico non è ancora chiara circa il suo futuro. Massimiliano Allegri, così come fatto con l’Arsenal, ha deciso di restare ancora fermo ed attendere la fine della stagione agonistica. Una sorta di anno sabbatico per l’ex allenatore bianconero che sembra voler attendere l’esito del campionato e cosa farà la sua Juventus. L’eventuale scudetto mancato, dopo i cinque consecutivi di Max, rivaluterebbe molto la posizione di Allegri. Ecco perchè l’allenatore italiano ha rimandato ogni discorso a giugno con i Red Devils. La porta, quindi, non è definitivamente chiusa e in casa Manchester ci sperano. Il profilo di Allegri sembra proprio quello giusto per tornare sulle ombre del mitico Alex Ferguson, il signore del calcio del Manchester United. Tuttavia, qualora la situazione in classifica dovesse peggiorare ancora per lo United, non è da escludere un nuovo cambio in corsa. Pochettino è l’uomo individuato come alternativa a Massimiliano Allegri. Il mister argentino ha terminato la sua bella esperienza al Tottenham e per lui sarebbe una bella rivincita tornare in Premier in sella ad una rivale in classifica della sua ex squadra.

