Una ragazza si uccide lanciandosi sotto ad un treno della metropolitana. Subito prima ha avvisato le sue amiche, sconcerto totale tra le giovanissime.

Una ragazza si uccide a soli 15 anni lanciandosi sotto ad un treno della metropolitana. Il fatto è accaduto la mattina dello scorso 8 gennaio a Roma, alla stazione di Ponte Lungo. E l’adolescente autrice di questo tragico gesto aveva anche avvisato alcune sue amiche. Tutte loro condividevano una chat su Whatsapp, dove in diverse hanno appreso della drammatica volontà dell’adolescente in questione di volerla fare finita. La 15enne ha ringraziato tutte loro per essere state delle buone amiche. Ed alcune che hanno letto per prima quelle parole le hanno risposto con tono stupito e sconcertato. “Ma che ti vuoi suicidare? Ma che stai a di’?”. La giovanissima era uscita per andare a scuola, dove però non era mai arrivata. Dopo lo scambio di messaggi con le amiche, la preside della scuola, avvertita da quest’ultime, ha tempestivamente avvisato le forze dell’ordine.

Ragazza si uccide, due anni fa le era morto il padre

Purtroppo però non è stato possibile fare niente per impedire questo drammatico episodio. Lei si chiamava Alice. Il personale del 118 ha constatato la morte sul colpo, dopo l’impatto con il treno della metro. Presenti anche vigili del fuoco ed agenti di polizia, con la circolazione dei treni che è rimasta interrotta a lungo. Sconosciuti i motivi del gesto. Alice era originaria di Capoverde ma era nata a Roma. Viveva con la madre ed una zia, ed aveva perso il padre nel 2017. Le forze dell’ordine stanno esaminando anche le immagini prese dalle telecamere di sicurezza della metro.

