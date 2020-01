Nomi illustri che avevano chiesto di partecipare a Sanremo sono stati respinti. L’elenco è lungo e ricco per la kermesse musicale

Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo. La kermesse canora quest’anno sarà condotta dall’esperto Amadeus. Le canzoni saranno 24, rispetto alle 20 programmate inizialmente, passate già a 22 prima della decisione definitiva. La 70esima edizione del festival ha lasciato, però, a casa tanti esclusi. Sarebbero almeno in 176, un numero importante. Tra questi, secondo il conduttore, almeno dieci ne sono rimasti fuori con piacere. Gli artisti si esibiranno dal 4 all’8 febbraio in un Ariston come di consueto esaurito. Tra gli esclusi ci sarebbero anche tanti nomi illustri della canzone italiana. L’elenco è fitto.

L’elenco dei nomi illustri esclusi

Si può cominciare da Marcella Bella che aveva presentato alla commissione due brani, uno dei quali scritto dal fratello Gianni. La sua delusione è stata manifestata attraverso i social, con l’hashtag #quandosanremoERAsanremo e con il messaggio: “Subire un’ingiustizia fa sempre male, soprattutto quando arriva da chi non te l’aspetti”. Gerardina Trovato ha presentato 24 canzoni che raccontano la sua vita recente e i suoi problemi. Sperava di rilanciarsi dopo tante difficoltà tra mancanza di soldi e problemi di salute. Respinti anche i due vincitori di Ora o mai più, il talent condotto proprio da Amadeus. Lisa, la prima vincitrice, ha postato: “Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più dalla prossima edizione si chiamerà Ora e mai più… francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato”. Il vincitore della seconda edizione, Paolo Vallesi ha così commentato la scelta: “Sarei un ipocrita nell’affermare che non sono rimasto deluso dall’esclusione dal Festival, ma non ho rancori soprattutto verso chi ha dovuto effettuare delle scelte”. Altri nomi forti tra gli esclusi sono stati annunciati dal settimanale “Chi”. Parliamo di Giusy Ferreri e Giovanni Caccamo, Stash dei The Kolors, il rapper Shade, Bianca Atzei e Michele Bravi, Fred De Palma, Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo, Noemi, Rocco Hunt, Lorenzo Licitra.

