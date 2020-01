Miriam Leone Instagram, l’attrice catanese si mostra in totale disinvoltura in uno scatto che straripa sensualità e fascino.

Ed anche Miriam Leone prosegue la sua irresistibile ascesa su Instagram. L’attrice originaria di Catania prosegue con una serie di post volti ad ammaliare e stupire i suoi tanti ammiratori. Uno dei suoi post più recenti vede la 34enne rossa siciliana dare in pasto ai suoi tantissimi followers uno scatto davvero tremendo. Lei è ritratta nel corso di una scena di ‘1992’, la serie evento esclusiva Sky durata poi per altre due stagioni (‘1993’ e ‘1994’). Nel suo ruolo della spregiudicata showgirl Veronica Castello, la bellissima Miriam Leone è riuscita a strappare consensi. Molto apprezzata la sua capacità ed il suo essere a grande agio nel vestire i panni di un personaggio così controverso e pronto a tutto. Il frame ci mostra una Miriam del tutto disinvolta a mostrare una scollatura che le scende giù fino al ventre. Per la gioia degli ammiratori.

Miriam Leone Instagram, gli altri post recenti