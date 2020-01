Miriam Leone, il bikini bianco, scollato e bagnato: il web impazza – FOTO

Miriam Leone ha conquistato il pubblico nel 2008, quando è arrivata a Miss Italia vincendo il primo posto del concorso di bellezza. Sono passati dodici anni da allora, ma la giovane catanese ha saputo dimostrare di essere una donna particolarmente talentuosa e che sa dare molto, non solo la sua incantevole bellezza. Ad oggi è una delle attrici più amate della televisione, e in particolar modo dal web che in tutti questi anni l’ha vista crescere e sbocciare.

Chiara Ferragni per strada e in lacrime: la preoccupazione dei fans –> LEGGI QUI

Non molte ore fa, la fan page dedicata all’attrice siciliana ha condiviso uno scatto che ha fatto impazzire tutti: nella foto la bella Miriam è con addosso un bikini bianco, scollato, bagnato e dunque trasparente. Il costume lascia davvero poco spazio all’immaginazione e lo scatto è stato ricondiviso ovunque. Quest’anno l’attrice vestirà i panni di Eva Kant nella serie tv Diabolik. I fans non vedono l’ora di vederla in questo ennesimo suo ruolo e guardare come lo affronterà. Nell’attesa di rivederla, si consolano con le bellissime foto che vengono continuamente postate sui suoi social.