La catastrofica caduta di un aereo della compagnia ucraina Ukraine International Airlines è legata alle tensioni tra USA e Iran? Spunta una prova.

Per i professionisti dell’aviazione civile, inclusi piloti, ingegneri ed ex investigatori di incidenti, c’è stato qualcosa di immediatamente sconcertante nello schianto dell’aereo passeggeri dell’Ucraina International Airlines, che è caduto bruciando dal cielo pochi minuti dopo il decollo da Teheran.

La conversazione sui forum e in una valutazione del rischio che è stata rapidamente prodotta dalle organizzazioni OpsGroup, ha sottolineato la natura improvvisa e catastrofica dell’evento, inclusa la perdita di sistemi di comunicazione e monitoraggio.

I sistemi fail-safe che avrebbero consentito all’aeromobile di tornare in sicurezza in caso di avaria del motore sembravano essere stati compromessi in un istante. Altri confrontato i danni con quelli subiti dal volo MH17 della Malaysian Airlines, abbattuto sull’Ucraina da un missile terra-aria Buk cinque anni fa.

Incidente aereo Ucraina: una nuova prova svela come sono andati i fatti

Giovedi mattina, un altro pezzo del puzzle si è aggiunto: una fotografia non verificata dal luogo dell’incidente che mostrerebbe la “testa del cercatore” di un missile terra-aria Tor-M1 di costruzione russa del tipo usato dall’ unità di difesa aerea iraniana.

Ore dopo quei sospetti sembravano diventare più concreti mentre i funzionari della difesa e dell’intelligence degli Stati Uniti fornivano il presunto anello mancante che molti stavano aspettando.

Giovedì sera tale valutazione è stata sostenuta dal Canada, da dove provenivano molte vittime. Il primo ministro, Justin Trudeau, ha dichiarato: “Abbiamo informazioni provenienti da più fonti – compresi i nostri alleati e la nostra stessa intelligence: le prove indicano che l’aereo è stato abbattuto da un missile terra-aria iraniano”.

Poco dopo Boris Johnson disse che ora c’è un “corpus di informazioni” che indicava che l’incidente aereo di Teheran era stato causato da un missile iraniano.

