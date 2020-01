Lewis Hamilton ha donato ben 500 mila dollari per aiutare a combattere l’emergenza degli incendi in Australia, come ha comunicato sui social network

Ben cinquecento mila dollari: a tanto ammonta la donazione annunciata da Lewis Hamilton a sostegno dei vigili del fuoco e della protezione animali che stanno lavorando in Australia a seguito della terribile emergenza incendi. Fino ad oggi ammontano a 27 i morti e a 6,3 milioni di ettari le foreste e i boschi bruciati.

Il paddock della Formula 1 dovrebbe raggiungere Melbourne nel marzo prossimo, per disputare come di consueto il Gran Premio inaugurale della stagione 2020, e gli organizzatori della gara, insieme ai vertici del circus, stanno attualmente monitorando con attenzione questa crisi.

Lewis Hamilton per l’Australia

Ma il sei volte campione del mondo si è detto personalmente toccato in maniera particolare dall’accaduto: “Mi rattrista profondamente sapere che oltre un miliardo di animali sono morti di una morte dolorosa, senza via di scampo e non per colpa loro”, ha scritto Hamilton in una serie di post pubblicati sui suoi profili ufficiali sui social network.

“Il mio amore per gli animali non è un segreto e non posso che addolorarmi per questi animali indifesi che sono morti finora, portando alcune specie sull’orlo dell’estinzione”, prosegue l’anglo-caraibico. “Ho la fortuna di visitare spesso l’Australia e ho visto con i miei occhi quanto sia bella quella nazione. Continua a lottare, Australia. Ho parlato con alcune persone che stanno lavorando al cuore di questa emergenza e sono pieno di ammirazione per tutto ciò che stanno facendo”.

Il suo impegno per il clima

Hamilton ha lanciato un appello diretto anche ai suoi tifosi a donare a sostegno dell’Australia, ma anche contro il cambiamento climatico: “Vi imploro a pensare, come faccio io, all’impatto che abbiamo nei confronti del nostro pianeta. Lavoriamo insieme per fare piccoli cambiamenti e incoraggiare la nostra famiglia e i nostri amici a fare lo stesso, per aiutare a cambiare la direzione in cui stiamo andando”.

La donazione da 500 mila dollari di Hamilton andrà al Wires Wildfire Rescue, al Wwf Australia e al Rural Fire Service. Il campione del mondo di F1 è solo l’ultima star dello sport che si è impegnata con le donazioni: anche il pilota australiano di MotoGP, Jack Miller, ha messo all’asta uno dei suoi caschi del 2018 raccogliendo 18 mila dollari.

