Oggi in TV: programmi in TV di venerdì 10 gennaio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:18 – Benvenuti al Sud

21:15 – Poveri ma ricchi (commedia, con Christian De Sica, Lodovica Comello, Lucia Ocone, Enrico Brignano)

23:03 – Io, loro e Lara

01:10 – Indovina chi viene a Natale?

02:58 – Mamma o papà’?

04:45 – Sole a catinelle

Sky Uno

18:20 – Master – Chef Australia Ep. 55 Prima TV

19:40 – Master – Chef Magazine Ep. 10

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 11 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 5

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 1

22:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 2

23:20 – Italia’s Got Talent Audizioni

01:15 – Master – Chef Italia Ep. 7

Sky Cinema 1

19:10 – The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The New Pope Ep. 1 Prima TV

22:15 – The New Pope Ep. 2 Prima TV

23:15 – La fredda luce del giorno

00:55 – Book Club – Tutto può succedere

02:45 – John Rambo

04:20 – Un weekend da bamboccioni 2

Sky Cinema Family

18:00 – Bigfoot Junior

19:35 – Albert e il diamante magico

21:00 – Balto

22:25 – Sydney White – Biancaneve al college (commedia, con Amanda Bynes, Sara Paxton, Matt Long, Jack Carpenter, Crystal Hunt)

00:15 – Kung Fu Panda 2

01:50 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

03:30 – Fievel sbarca in America

04:55 – Felix il coniglietto e la macchina del tempo

Sky Cinema Romance

19:00 – Come farsi lasciare in 10 giorni

21:00 – Due fidanzati per Juliette

22:40 – La dura verità (commedia, con Katherine Heigl, Gerard Butler, Bree Turner, Eric Winter, Nick Searcy, Jesse D. Goins, Cheryl Hines, John Michael Higgins, Bonnie Somerville)

00:20 – Mary Shelley – Un amore immortale

02:05 – In cucina niente regole

03:40 – Se sposti un posto a tavola

05:10 – 100X100Cinema

Sky Cinema Collection

19:40 – I delitti del Bar – Lume – La loggia del cinghiale

21:15 – I delitti del Bar – Lume – Un due tre stella!

23:00 – I delitti del Bar – Lume – La battaglia navale

00:50 – I delitti del Bar – Lume – Il battesimo di Ampelio

02:35 – I delitti del Bar – Lume – Hasta pronto Viviani

04:20 – I delitti del Bar – Lume-Il re dei giochi

Sky Cinema Action

19:20 – The Package

21:00 – La preda perfetta (thriller, con Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook, Astro, David Harbour, Adam David Thompson, Sebastian Roche’, Mark Consuelos, Danielle Rose Russell, O’lafur Darri O’lafsson, Laura Birn, Ruth Wilson, Whitney Able)

23:00 – Hell: Scatena l’inferno

00:45 – Goldeneye

02:55 – Game Therapy

04:35 – U-429 – Senza via di fuga

Dazn

20:45 – RENNES – MARSIGLIA – Calcio