Il soggetto di questo nuovo progetto sperimentale è una utilitaria Fiat Uno, e come avrete sicuramente già visto, non ne esce indenne.

In un mondo di follia automobilistica in cui pochi osano davvero, ecco la utilitaria a otto ruote che non avreste mai pensato di volere.

Una persona ha davvero bisogno di otto ruote su un veicolo? Se trasporta un enorme motore diesel e si collega a un grande rimorchio per il trasporto di merci, allora in realtà sì, forse anche dieci. Questa Fiat è dotata, però, di un minuscolo motore a gas che riesce a malapena a muovere l’auto, e di certo non trasporta nulla se non quantità massicce di neve, dato che le ruote più alte girano all’interno dell’abitacolo. Questo difetto di progettazione è stato corretto poco dopo il primo giro di prova con alcuni paraspruzzi di fortuna, ma comunque, sembra un po’ troppo largo per i passeggeri.

Per ragioni sconosciute, il veicolo a otto ruote viene anche verniciato di un rosso brillante e sapete una cosa? Con le ruote bianche che girano da sole, non sembra poi così male.

Solo due di queste otto ruote godono del vantaggio delle sospensioni funzionali. Anche su un terreno liscio, la parte posteriore di quella Fiat rimbalza parecchio.

Ma, funziona più o meno come dovrebbe, e certamente attira l’attenzione di chiunque la noti. Non è neanche lontanamente pratica, e con la Fiat a trazione anteriore non c’è assolutamente alcun vantaggio di trazione.