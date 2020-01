Tra un paio di mesi ricorrerà il secondo anniversario della scomparsa di Fabrizio Frizzi e sembra soltanto ieri quando ci siamo svegliati la mattina del 26 marzo 2018 con questa tragica notizia. Il conduttore romano è venuto a mancare a causa di un tumore che gli ha causato un’emorragia celebrale. Qualche mese fa è spuntata una lettera che fino a questo momento era rimasta segreta: si tratta di un bigliettino che il conduttore aveva scritto ad Enzo Mirigliani, il padrone di Miss Italia. Un pensiero per fargli gli auguri per il suo 90esimo compleanno.

La lettera segreta è stata resa pubblica dalla figlia dell’ideatore di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Lo considera come una persona di famiglia, infatti Fabrizio aveva condotto diverse edizioni della manifestazione di bellezza e proprio lì ha conosciuto Carlotta Mantovan. Da questa unione è nata la piccola Stella. Patrizia ha voluto rendere pubblica la lettera e ha scritto delle bellissime parole su Instagram indirizzate al compianto conduttore. Queste parole hanno scaturito tante emozioni in Rita Dalla Chiesa, la sua ex moglie e quella attuale, Carlotta Mantovan, che da due anni a questa parte sta cercando di andare avanti senza più il suo grande amore.