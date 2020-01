Mangiare aglio fa bene al nostro organismo: se finora avete evitato di mangiare cibi che contengono aglio per il vostro alito, ecco perchè avete sbagliato.

Fate parte di quella categoria di persone che evita di mangiare cibi che contengono aglio per salvaguardare il proprio alito? Allora, finora, avete sbagliato perchè contiene sostanze che fanno davvero bene al nostro organismo. Andiamo a scoprire quali sono.

Ecco perchè mangiare aglio fa bene al nostro organismo

Ecco le sostanze che continue e che fanno bene al nostro organismo:

Vitamina C , essenziale al nostro organismo e forte antiossidante; selenio , che contribuisce alla crescita corporea; composti dello zolfo che ne aumentano le proprietà curative.

mangiare quotidianamente aglio contribuisce ad aumentare le difese immunitarie stagionali che serrvono a combattere i mali stagionali come raffreddore e influenza.

l’aglio, inoltre, contribuisce anche ad abbassare la pressione sanguigna e l’uso quotidiano può aiutare le persone ipertese a diminuire l’uso di farmaci

contribuisce a diminuire la quantità di colesterolo cattivo

ha doti antibatteriche e detossificanti

Può essere consumato sia cotto che crudo. Per evitare, tuttavia, che abbia un cattivo effeto sul nostro alito, ci sono dei trucchi da poter utilizzare. Oltre ad avere una perfetta igiene orale, possono aiutare:

alcuni tipi di frutta come mele, albicocche, pere, prugne e uva

i chicchi di caffè

bere acqua e limone

infine, per evitare che l’odore sia molto forte, se le ricette lo consentono si pososno utilizzare insieme menta e prezzemolo

Infine, potete mangiarlo anche da solo. Mangiarne uno spicco al giorno è anche una buona dose di energia per affrontare la giornata. Non ci sono più scuse, dunque. L’aglio non solo non dev’essere bandito dalla nostra alimentazione, ma fa davvero bene e aiuta a salvaguardare la nostra salute.