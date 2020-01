In un drammatico incidente sulla statale 745 Metaurense, in provincia di Pesaro e Urbino, un ragazzo di 30 anni ha perso la vita: il padre poliziotto ha scoperto la morte del figlio intervenendo sul posto.

Dramma nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 gennaio, quando un ragazzo di 30 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale consumatosi lungo la statale 745 Metaurense nella zona di San Silvestro tra Fermignano e Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino. La vittima, Alessio Ronconi, secondo una prima ricostruzione, alla guida della sua auto avrebbe provato un sorpasso al termine di un rettilineo e si sarebbe schiantato contro un furgone. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno potuto solo constatare il decesso del giovane, ed una pattuglia di polizia, nella quale si trovava il padre della vittima che ha scoperto così il decesso del figlio.

Pesaro, tragico incidente: il padre poliziotto scopre la morte del figlio intervenendo sul posto

Un ragazzo di soli 30 anni, di rientro da lavoro, ha perso la vita in un incidente verificatosi sulla statale 745 Metaurense, nella zona di San Silvestro tra Fermignano e Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Leggo, la vittima, Alessio Ronconi di Urbania, alla guida della sua Mercedes Classe A, alla fine di un rettilineo avrebbe provato un sorpasso invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un furgone. Nel tragico impatto, il 30enne è morto sul colpo e vani sono stati i tentativi dei soccorsi del 118 che sono giunti sul posto. L’uomo alla guida del furgone, un Fiat Ducato, è stato trasportato in ospedale, insieme al conducente di un altro veicolo, un Fiat Fiorino Pick up, nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni o in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, a bordo della quale si trovava il padre del ragazzo che ha scoperto così il decesso del figlio. Mentre il collega, come riporta Leggo, sorreggeva il padre di Alessio, distrutto dal dolore, sono stati chiamati i carabinieri ed i vigili del fuoco. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia Ronconi da parte della comunità di Urbania sconvolta per quanto accaduto.

