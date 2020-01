La famossissima Cicciolina non ne vuole sapere di lasciare i suoi ammiratori a bocca aperta. A dispetto dell’età si mostra così.

Non è più di primo pelo Ilona Staller, che tutti conoscono meglio come Cicciolina. Eppure la prorompenza e la sensualità sono ancora dalla sua parte. La 68enne ex attrice a luci rosse è ancora attiva ad oggi nello showbiz. Merito delle tante ospitate a diversi eventi, tra inaugurazioni di locali, serate in discoteca e presenze in televisione. Ed a tutto questo c’è da aggiungere il suo profilo ufficiale Instagram, sul quale Cicciolina non lesina scatti provocanti. In tanti le fanno i complimenti e probabilmente sono in diversi a non essere a conoscenza di quale sia la sua età. È davvero uno spettacolo unico, a detta della maggior parte dei suoi followers.

Cicciolina, gli scatti recenti su Instagram