Chiara Ferragni per strada e in lacrime: la preoccupazione dei fans

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più amati e allo stesso tempo più seguiti sul web. Fa del suo meglio per essere di ispirazione ai suoi tantissimi followers, di mettersi a nudo e raccontare ogni aspetto della sua vita. E, proprio ieri, appena uscita dal cinema ha deciso di raccontare ai suoi followers quanto l’abbia commossa il film che ha guardato. “18 Regali”, il film con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, la storia di una madre e di una figlia che si vivono nonostante la distanza.

Fabrizio Frizzi, spunta la lettera dal passato –> LEGGI QUI

Uscita dal cinema, mentre camminava per strade ha raccontato in lacrime di aver pianto dall’inizio alla fine. Un film importante che l’ha fatta riflettere sul ruolo di madre e genitore. Infatti, appena tornata a casa si è lasciata andare ad uno sfogo in cui ha raccontato di aver cominciato a nutrire delle ansie e delle paure da quando Leo ha compiuto un anno. Con questo sfogo ha voluto sostenere anche tutte le altre mamme che si ritrovano nella sua situazione e che, a momenti, si ritrovano a pensare che sia una cosa anomala. “Al cinema ho pianto per tutto il tempo. Un film bellissimo, vi consiglio assolutamente di vederlo”.