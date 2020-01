Anna Tatangelo festeggia il suo compleanno, gli auguri dei suoi followers su Instagram sotto una foto davvero sensazionale

La bellissima Anna Tatangelo ha compiuto ieri gli anni. 33 le candeline per la cantante ciociara, che nonostante il trascorrere del tempo mantiene un aspetto giovanile e molto seducente. Anna è nel fiore degli anni ed appare gioviale, nonostante le voci di crisi con il suo Gigi D’Alessio. Su Instagram, ha postato, per il suo compleanno, una foto con didascalia ‘dica 33’. Uno scatto molto semplice, eppure piuttosto studiato, che ottiene l’effetto desiderato. Anna è seduta in cucina con una tazza tra le mani, sorride ma con la testa reclinata ed indossa una camicetta bianca da cui, però, fa intravedere maliziosamente le sue curve da urlo. I followers gradiscono, eccome. Il decolletè esplosivo della Tatangelo, del resto, non è mai passato inosservato e non può farlo di certo neppure in questo caso.