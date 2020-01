Baby K manda i social in tilt: la scollatura fa record di likes – FOTO

Baby K è una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Bella, affascinante e dinamica, è considerata la Regina delle hit estive e dei singoli rap e dance. La cantante ha avuto tantissimi successi che le sono valsi svariati dischi di platino e uno di diamante. È un’artista a tutto tondo e, oltre ad essere una cantante seguitissima e amatissima, è anche una vera e propria icone di stile. Dalle influenze Orientali, il suo stile è inconfondibile e sempre all’ultima moda.

Miriam Leone, il bikini bianco, trasparente e bagnato infiamma il web –> LEGGI QUI

Oltre ad essere bravissima nel suo lavoro, c’è da dire che non passa inosservata neanche per il suo aspetto fisico. Con i suoi capelli biondi i suoi outfit curati e ricercati, è diventata in poco tempo anche un’icona di stile. Poco fa ha pubblicato sui social uno scatto che vanta già oltre 30mila likes e centinaia di commenti, tutti positivi. Nella foto in questione la cantante ha un trucco particolare, i capelli biondi che le cadono sulle spalle e un top stretto con una scollatura vertiginosa che lascia poco spazio all’immaginazione.