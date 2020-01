La line-up di Audi copre già una vasta gamma di segmenti nel mercato premium, ma nuove voci provenienti dalla tedesca ‘Auto Bild‘ suggeriscono che i Quattro Anelli potrebbero avere due nuove offerte pronte per la fine del prossimo anno.

Il tanto atteso Q9 dovrebbe arrivare alla fine del 2020. Contrariamente alla precedente previsione, ‘Auto Bild‘ suggerisce che la Q9 sarebbe un grande crossover a tre file per sfidare la BMW X7 e la Mercedes-Benz GLS. Potrebbe anche ottenere una versione con prestazioni RS con circa 592 cavalli.

Le voci sulla Q9 risalgono ad anni fa, e Audi ha già un marchio di fabbrica sul nome. Tuttavia, la prima ipotesi suggeriva che l’azienda intendeva che il modello avesse una forma ispirata al coupé.

L’altro modello ipotizzato è l’ennesimo futuro immaginato per l’Audi TT. ‘Auto Bild’ fa rivivere le storie precedenti del modello che diventa una quattro porte. Questo veicolo avrebbe sostituito la A3 Sportback e la A5 Sportback prima della fine del 2021. Questo rapporto indica che il design della berlina TT ricorda l’originale Audi Quattro con caratteristiche di design come i parafanghi squadrati e il tetto piatto. La gamma di propulsori include, a quanto pare, opzioni elettrificate.

Non ci sono molti dubbi sul fatto che la TT non sarebbe più disponibile come coupé e roadster dopo la fine della generazione attuale.

Bram Schot, presidente del consiglio di amministrazione dell’Audi, ha confermato nel 2019 che un modello elettrico sta arrivando per riempire la stessa nicchia nella line-up.