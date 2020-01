Su Ylenia Carrisi morta molto si è detto nel corso dei 26 anni durante i quali di lei non si è saputo più niente. C’è anche la storia di un cadavere rinvenuto in una stazione della Florida.

Quel cadavere era di Ylenia Carrisi morta? Oppure la figlia di Al Bano magari è ancora viva, dopo tutti questi anni? La vicenda della primogenita del cantante di Cellino San Marco e Romina Power è ben nota. Lei scomparve nel nulla a 24 anni il 31 dicembre 1993. Da allora mai più nessuno ha avuto sue notizie, e si sono susseguite una serie di notizie e speculazioni che non hanno mai portato da nessuna parte. Romina continua a credere in un ritorno a casa della figlia, così come Cristel, Yari e Romina Junior, ovvero i suoi fratelli. Ma ad una Ylenia Carrisi morta crede invece un Al Bano senza speranze e rassegnato da tempo a questo triste fato. Nel 2013 lui stesso presentò un certificato di morte ufficiale. È ben nota anche la vicenda del ritrovamento di un corpo di donna, avvenuto in Florida. Successe pochi mesi dopo la scomparsa di Ylenia. All’inizio c’era una certa convinzione riguardo al fatto che potesse trattarsi della ragazza scomparsa. Una tesi alimentata anche dal reperimento di alcuni effetti personali che pure si pensava appartenessero alla primogenita Carrisi.

Ylenia Carrisi morta, le tante speculazioni sul suo destino

Ma il test del Dna svolto poco tempo tempo portò alla certezza del fatto che quel cadavere apparteneva ad un’altra persona. La quale era rimasta vittima di un serial killer poi arrestato e che pare sia ancora in prigione ai giorni nostri. Questo è un episodio assai emblematico che deve far capire a che punto sia giunta la situazione riguardo la sorte di Ylenia. Sul suo conto si è detto di tutto. Che si è suicidata lasciandosi annegare nel fiume Mississippi, che sia sparita di sua spontanea volontà. O che si trovi in un convento in Arizona, od in una clinica in Svizzera. La verità però è che non sapremo mai come è andata veramente.

