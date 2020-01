Il gesto di Giulio Raselli nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne sconvolge tutti: ecco cosa ha fatto il tronista, video.

La scelta di Giulio Raselli era attesa per il 9 gennaio, ma il tronista non si è presentato nello studio del trono classico. Maria De Filippi, stando alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News non avrebbe motivato la sua assenza. Giulio, dunque, avrà scelto lontano dallo studio? In compenso è stato presentato Daniele Dal Moro come nuovo tronista la cui presenza ha scatenato la dura reazione del popolo del web.