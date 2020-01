Tiziano Ferro, paparazzato con il marito Victor durante le vacanze a Latina, si sfoga sui social: “proprio il giorno in cui…”.

Tiziano Ferro, raggiante e sereno, è stato paparazzato dal settimanale Chi insieme al marito mentre si recava a casa dei genitori a Latina. Le foto sono statoi poi pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini e hanno scatenato la reazione del cantautore che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato le foto in questione accompagnate da una sua riflessione.

Tiziano Ferro e il marito Victor a Latina dai suoceri: la reazione del cantante dopo la pubblicazione delle foto

Molto autoironico, Tiziano Ferro, di fronte alle immagini pubblicate dal settimanale Chi, ha reagito con il sorriso conquistando tutti i suoi followers. “Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi”, scrive il cantante che nelle foto, mentre passeggia teneramente con il marito, indossa un maglione in perfetto stile natalizio.

Dopo le vacanze, mentre Victor è tornato in California dove lavora e vive con Ferro, quest’ultimo è rimasto in Italia per preparare insieme ad Amadeus il Festival di Sanremo 2020 in programma dal 4 all’8 febbraio di cui sarà ospite fisso per tutte e cinque le serate.

Quello che unisce Tiziano e il marito è un amore grande che è stato coronato dal matrimonio, celebrato lo scorso luglio. In una lunga intervista rilasciata a Domenica In, Tiziano ha raccontato i dettagli della proposta di matrimonio:

“Non vivevamo ancora insieme, era il giorno del mio compleanno e mi dice che viene a casa mia per prendere una caffè, io ero scocciato perché Victor come mia madre amano molto festeggiare i compleanni, ma io ne compivo 39 non mi andava di fare chissà che festa, è un età un po’ così, per i 40 la farò. Comunque lui arriva e io gli propongo di andare in una caffetteria e invece lui mi dice ‘fammelo tu’ e io ho pensato pure?! Faccio il caffè, lui mi dice di usare una tazza che aveva appena comprato e che io gli dico non essere adatte per il caffè perché troppo grandi, ero scocciatissimo, e mi dice ‘ma hai visto cosa c’è inciso?’ e ho letto, su una era stato scritto ‘Amore’ e sull’altra ‘Would you marry me?’ mi giro e lui era in ginocchio con l’anello. Mi ha fregato. Li devo dire la verità quello che mi ha dato lui in quel momento rimarrà per sempre, è stata una emozione e un senso di sorpresa che non ricordavo da quando da piccolo credevo a Babbo Natale e mi arrivavano i regali che desideravo”.