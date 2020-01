A due passeggeri americani non viene concesso di imbarcare il cane e prendono la terribile decisione di abbandonarlo nel parcheggio

L’abbandono degli animali rimane un tema che ancora rientra tra le vergognose abitudini della gente. La storia si è ripetuta all’aeroporto di Bologna, in Emilia Romagna. Due cittadini statunitensi erano in procinto di partire lasciando l’Italia per Mosca, la capitale della Russia. Quando i due hanno scoperto che il cucciolo di Jack Russell non aveva la necessaria documentazione sanitaria per imbarcarsi lo hanno abbandonato, come un bagaglio qualunque. Gli operatori dell’aeroporto, infatti, hanno bloccato l’imbarco della cucciola e non hanno potuto fare passi indietro. Le regole sono chiare sui voli.

La terribile decisione e la scoperta della polizia

I due statunitensi, avendo preso atto della decisione degli operatori dell’aeroporto di Bologna, non hanno perso troppo tempo a prendere una terribile decisione. Abbandonare la cucciola di pochi mesi all’interno dello stesso trasportino nel parcheggio dell’aeroporto del capoluogo emiliano. Il cane, però, è stato notato da alcuni addetti dell’aeroporto bolognese che hanno avvisato dei poliziotti. Questi ultimi hanno in fretta individuato i proprietari nonchè responsabili dell’abbandono, e li hanno fermati prima dell’imbarco. La coppia di americani è stata così denunciata dalla polizia di frontiera aerea del capoluogo emiliano. Dovranno rispondere dinanzi alla legge dell’abbandono di animali. Per quanto riguarda la piccola cucciola di Jack Russell, gli agenti non hanno potuto fare altro che affidarla al personale del canile del Comune di Bologna. La speranza è che trovi in fretta una persona disposta ad adottarla. Il canile del capoluogo bolognese è curato e ben funzionante. Le risorse bastano per prendersi cura dei cani che al momento sono ospitati.

