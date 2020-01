Il team Kawasaki Puccetti Racing ha annunciato ufficialmente che la presentazione delle squadre Superbike e Supersport avverrà in occasione della fiera Motor Bike Expo 2020 a Verona.

Siamo ad inizio 2020 e con il passare delle settimane i vari team del campionato mondiale Superbike verranno presentati. Poco tempo fa Kawasaki ha comunicato che il 6 febbraio si svolgerà l’evento della squadra ufficiale. Invece Honda farà lo stesso il 21.

Nelle scorse Puccetti Racing, team privato che corre con moto Kawasaki, ha annunciato che la propria presentazione avverrà domenica 19 gennaio. Il tutto in occasione della prestigiosa manifestazione motociclistica Motor Bike Expo 2020 a Verona. Ore 16:30 presso il padiglione 7 del Veronafiere.

Superbike 2020, il team Kawasaki Puccetti si svela al Motor Bike Expo

La struttura gestita da Manuel Puccetti quest’anno schiera Xavi Fores al posto di Toprak Razgatlioglu, trasferitosi in Yamaha. L’esperto pilota spagnolo è reduce da un’annata in Honda nel campionato British Superbike. In passato aveva già corso nel WorldSBK con buoni risultati. Nel 2018 era stato il miglior rider privato con il team Barni Racing in sella alla Ducati.

La squadra Puccetti Racing ha una partnership molto solida con Kawasaki e ciò le ha permesso negli ultimi due anni di ottenere piazzamenti importanti. In particolare nel 2019, quando Razgatlioglu ha effettuato in deciso salto di qualità e si è affermato come uno dei migliori piloti del Mondiale SBK. L’obiettivo di Fores e di tutto il team è di vivere una stagione 2020 simile all’ultima.

Da ricordare che Manuel Puccetti è impegnato pure nel campionato mondiale Supersport, dove schiera Lucas Mahias e Philipp Ottl nella sua squadra. Con Orelac Racing, Kenan Sofuoglu e la Federazione Motociclistica Turca ha collaborato alla nascita del Turkish Racing Team. Il pilota scelto è Can Oncu, proveniente dalla Moto3.

