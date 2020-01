Checco Zalone è per l’accoglienza o meno? Si sono pronunciati i suoi compaesani attraverso un sondaggio nel suo paese di origine

Tolo Tolo, il film uscito ad inizio mese ha fatto discutere molto il paese. L’attore, alla sua prima esperienza anche da regista, ha toccato un tema serio, al punto che molti suoi fan ne sono stati delusi perchè si aspettavano le consuete risate. Il film, invece, ha toccato il delicato tema dell’immigrazione che negli ultimi anni è stato particolarmente sentito sia per motivi legati all’aumento dei richiedenti asilo in Italia negli ultimi cinque o sei anni, sia per le spaccature politiche sul tema. La lotta all’immigrazione, infatti, è il cavallo di battaglia della Lega. Il partito del nord del paese sta cavalcando l’onda dell’insofferenza da parte di tanti cittadini italiani alla presenze straniere sul territorio. Dall’altra parte, però, c’è chi conserva i valori della Costituzione italiana su cui l’accoglienza si basa, fermo restando che l’immigrazione è un fenomeno che negli ultimi anni ha raggiunto numeri che vanno gestiti a livello Europeo e non solo italiano.

Da Capurso arriva il sondaggio nel suo paese originario e l’esito era prevedibile

Tuttavia, la stessa posizione di Checco Zalone non è stata ben chiara e esplicita. I dubbi sono stati tali che il dibattito ha coinvolto anche la posizione stessa di Zalone in merito al delicato tema dell’accoglienza. Le telecamere di Fuori dal Coro così, hanno svelato la reale posizione personale di Checco Zalone sull’argomento. Gli inviati si sono infiltrati nelle strade di Capurso, paese di origine di Checco Zalone, ed hanno chiesto ai suoi compaesani quale fosse la sua idea in merito all’immigrazione. La risposta è stata netta. Il sondaggio nel suo paese ha svelato ciò che era, forse, prevedibile. Secondo le persone che lo hanno visto crescere, Checco Zalone è senza dubbio a favore dell’accoglienza. Allontanati tutti i dubbi e risolto uno dei temi del dibattito che riguarda il film. Resta la spaccatura creata da Tolo Tolo tra i fan. La politica è entrata nei gusti cinematografici inevitabilmente.

