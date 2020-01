Raffaella Fico, la showgirl sempre più apprezzata dai followers su Instagram per i suoi scatti: curve da urlo per la ex di Balotelli

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, stiamo assistendo a una Raffaella Fico di nuovo in ottima forma. Passato il periodo difficile della separazione dall’ex compagno Alessandro Moggi, la showgirl napoletana si è riproposta in maniera attiva e solare, nella vita di tutti i giorni e sui social. Ritrovato anche un ottimo rapporto con Mario Balotelli, con cui ha una figlia, Pia. Per ora i due escludono un ritorno insieme, ma mai dire mai. Intanto, Raffaella sul proprio profilo Instagram si dedica ai suoi followers, non facendogli mancare scatti molto accattivanti. L’abbiamo vista di recente alle prese con le attività in palestra, il tutto fa decisamente bene alla sua forma fisica e mentale. Anche l’ultimo scatto postato è piuttosto malizioso, considerata la scollatura che appare in primo piano. Le curve di Raffaella sono sempre irresistibili, non trovate anche voi?