Un padre di 53 anni non ha retto al dolore della morte del figlio 18enne e si è tolto la vita impiccandosi, nella zona di Vigne Nuove a Roma.

Non ha retto al dolore per la morte del figlio di soli diciotto anni ed ha deciso di farla finita impiccandosi. L’uomo, un padre romano di 53 anni che aveva perso il figlio in un incidente stradale nel mese di novembre, è stato ritrovato senza vita impiccato con una corda alla balaustra di un terrazzo in zona Vigne Nuove a Roma nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio. Il 53enne avrebbe lasciato due biglietti ad amici e parenti spiegando le ragioni dell’estremo gesto.

Padre 53enne si toglie la vita: “Non ce la faccio a sopravvivere alla morte di mio figlio”

Un uomo di 53 anni è stato ritrovato morto in zona Vigne Nuove a Roma nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Roma Today, il 53enne è stato trovato impiccato ad una balaustra di un terrazzo condominiale nel complesso di case popolari dove viveva. A fare la terribile scoperta gli agenti della polizia, alla quale si era rivolta la sorella dell’uomo nel pomeriggio del giorno dell’Epifania, preoccupata perché non riusciva a contattare il fratello. La polizia del Commissariato Fidene – Serpentara dopo la segnalazione della donna ha fatto scattare le ricerche terminate con il tragico ritrovamento. Sul posto è intervenuto anche il medico legale, i cui primi accertamenti hanno fatto risalire il decesso a qualche ora prima del ritrovamento. L’uomo, riporta Roma Today, ha lasciato, nel proprio appartamento, due biglietti ad amici e parenti spiegando le ragioni del gesto: “Non ce la faccio a sopravvivere alla morte di mio figlio“. Il 53enne aveva perso il figlio di 18 anni in un incidente stradale nello scorso mese di novembre e non ha retto al dolore decidendo di farla finita. A dicembre, riporta Roma Today, l’uomo aveva già provato a togliersi la vita ingerendo una dose di farmaci. La salma dell’uomo è stata già messa a disposizione dei familiari.

Leggi anche —> Terribile incidente stradale, auto contro un taxi: 6 morti