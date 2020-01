Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 9 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni poco nuvolosi si quasi tutte le regioni d’ Italia. Persiste la nebbia in Val Padana anche nelle ore diurne e in intensificazione notturna. In serata nubi in transito tra Liguria e Toscana e in Sardegna, ma senza fenomeni. Velature sparse sulle coste laziali e campane. Temperature minime comprese fra 0 e 5° al Centro-Nord, fra 6 e 11° al Sud e sulle Isole maggiori.

Venerdì 9 gennaio prosegue la fase anticiclonica che proseguirà ancora per diversi giorni. Insieme alle nebbie la stasi anticiclonica e l’assenza di vento impediscono la dispersione delle sostanze inquinanti che si concentrano sui grandi centri urbani. Lo smog raggiunge elevate concentrazioni, costringendo le amministrazioni comunali ad imporre drastiche limitazioni al traffico cittadino. Anche domani cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo qualche debole pioggia tra Toscana e Liguria. Deboli nevicate sui rilievi toscani oltre i 1300 metri. Temperature massime tra 8 e 13°C, di poco superiori su Sicilia e Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’aria di Milano si registra traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. In A8 Milano-Varese (Km 37 – direzione: Milano) coda tra Castronno e Solbiate e tra Solbiate e Gazzada per lavori in corso.

Alle porte di Parma rallentamenti in A1 Milano-Bologna (Km 110.4 – entrambe le direzioni) in uscita a Parma per incidente. Nei presso di Pescara sulla A14 Ancona-Pescara (Km 364.2 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Pescara Nord per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Roma si registra traffico a rilento sulla A24 Roma-Teramo (Km 14.9 – direzione: Roma) tra Castel Madama e Tivoli per incidente. Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

A Napoli in Tangenziale (direzione: Allacc. diramazione Capodichino) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Fuorigrotta e Corso Malta fino alle ore 23:00 del giorno 20/01/2020 per lavori in corso.