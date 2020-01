Aumenta la sicurezza delle auto secondo i test Euro NCAP. 55 i modelli con 5 stelle, ecco tutti i modelli vincitori del 2019.

La sicurezza delle auto è sempre più in crescita. A decretarlo i test Euro NCAP, il programma europeo di valutazione delle nuove automobili. Sui 55 modelli valutati nel 2019, sono stati ben 41 quelli che hanno ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle: uno dei migliori da quando esiste il progetto, avviato nel 1997.

Gli otto modelli vincitori delle diverse categorie sono: Mercedes-Benz CLA (Small Family Cars), Tesla Model 3 & BMW Serie 3 (Large Family Cars), Subaru Forester (Small Off-Road/MPV), Tesla Model X (Large Off-Roader), Audi A1 & Renault Clio (Supermini), Tesla Model 3 (Hybrid & Electric).

Nella categoria delle piccole familiari la Casa della Stella conquista il primato con il modello CLA, alternativa sportiva alla berlina di classe A, vincitrice del ‘Best in Class’ dell’anno 2018. La CLA si è distinta per aver ottenuto il miglior punteggio complessivo dell’anno, con valutazioni superiori al 90 per cento in tre delle quattro aree di valutazione.

Nella classe piccoli suv vince invece la nuova Subaru Forester; secondo posto ex aequo per Mazda CX-30 e VW T-Cross. La Tesla Model 3 si è imposta anche fra le auto ibride ed elettriche, precedendo la Tesla Model X, che è stata il modello più sicuro del 2019 fra suv e crossover di grandi dimensioni: da record i 98% e 94% nei test per gli adulti e gli aiuti alla guida, valido l’81% in quelli per i bambini e migliorabile il 72% nei test per la protezione di pedoni e ciclisti.